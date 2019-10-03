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Число случаев кори в Крыму в 4,5 раза превысило уровень всего прошлого года

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
3 октября. Interfax-Russia.ru - Больше 180 человек заболели корью в Крыму с начала года, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская в четверг журналистам.

"Количество зарегистрированных случаев коревой инфекции в Республике Крым и Севастополе в 2019 году - 187 (. . .) Летальных случаев нет", - сказала она.

Пеньковская напомнила, что из-за вспышки кори на Украине в Крыму весной началась "подчищающая", дополнительная, иммунизация. Всего привито около 70 тысяч человек, что позволило снизить рост числа заболевших: если в начале года фиксировали до четырех случаев в неделю, то сейчас один.

"Тот уровень иммунной прослойки, которого мы достигли в результате "подчищающей" иммунизации, позволит стабилизировать эту ситуацию и снизить ее до того уровня, который был ранее", - добавила руководитель управления.

Регистрация случаев кори возобновилась в Крыму в конце 2017 года после длительного затишья. За прошлый год было лабораторно подтверждено 40 случаев, четверть которых "импортирована" из Украины.

По данным на начало марта, на полуострове было зафиксировано 36 случаев заболевания.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью и общей интоксикацией. Источником инфекции является больной человек.

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