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03.10.19 15:07

Свердловская область завершила кадастровую оценку недвижимости

© РИА Новости. Андрей Стенин
3 октября. Interfax-Russia.ru - Свердловская область завершила кадастровую оценку более 3 млн 222 тыс. объектов недвижимости, сообщила замдиректора регионального Центра кадастровой оценки Елена Топал на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге.

"В течение лета результаты были опубликованы на порталах министерства госимущества региона и Росреестра. За это время нам поступило 1,492 тыс. замечаний на отчет. При исследовании дополнительно поступивших с ними документов мы исправили 56% ошибок. Оставшиеся замечания либо отклонили, либо не приняли, поскольку суть замечаний не отражала новых принципов оценки", - отметила Топал.

Изменения кадастровой стоимости вступят в силу с 1 января 2020 года.

"До этого момента еще можно изменить кадастровую оценку, если, на взгляд заявителя, она не соответствует действительности или были допущены технические или методологические ошибки", - сказала Топал.

По ее словам, совокупная кадастровая стоимость всех зданий в Свердловской области за четыре года от предыдущей оценки увеличилась на 4,85%, жилых помещений - на 29%, нежилых - на 80%.

Кадастровая стоимость является базовой величиной для исчисления налога на землю. Информация о кадастровой стоимости может быть использована для проведения операций с недвижимостью, например, оформления аренды или наследства.

Всего в 2019 году 65 регионов России проводят государственную кадастровую оценку недвижимости.

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