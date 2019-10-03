Кадровые изменения произошли в правительстве Челябинской области

03.10.19 15:15

© РИА Новости. Владимир Трефилов

3 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании регионального правительства в четверг объявил о кадровых назначениях.

"Упраздняется должность заместителя губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области (ее занимал Евгений Голицын- ИФ). Функции руководителя аппарата переходят к первому заместителю губернатора Челябинской области Мамину Виктору Викторовичу. Прежний функционал за ним также сохранен", - сообщил глава региона.

В аппарате губернатора и правительства Челябинской области создается два новых подразделения. Первое - управление проектной деятельности, которое будет обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов. Второе - экспертно-аналитическое управление, которое будет отвечать за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, а также осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора. "Решение по кандидатурам руководителей новых подразделений будет принято позже", - сказал Текслер.

Заместителями губернатора назначены Голицын и экс-спикер Челябинской гордумы Станислав Мошаров. Они будут курировать муниципалитеты. "Я принял решение организовать работу с территориями по кустовому принципу, а ее координацию поручить людям с большим опытом государственного и муниципального управления, знающим специфику территорий, с положительным профессиональным бэкграундом", - сказал Текслер.

Глава региона определил две группы муниципалитетов. Первая включит в себя территории, которые относятся к центральной части и югу Челябинской области, за исключением Магнитогорска. Во вторую группу войдут муниципалитеты горнозаводской и северной части Челябинской области, за исключением областного центра и города Копейска. Планы развития Челябинска, Копейска и Магнитогорска будет курировать непосредственно областное руководство.

Заместителем губернатора Челябинской области по вопросам внутренней политики назначен Анатолий Векшин. До этого он занимал аналогичную должность в правительстве Мурманской области, имеет опыт работы на государственной службе и в частных компаниях.

Министра социальных отношений Челябинской области стала Ирина Буторина; министром здравоохранения региона - Юрий Семенов, министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области - это Алексей Нечаев. "В настоящее время эти лица проходят процедуру назначения и вскоре приступят к обязанностям на постоянной основе", - сообщил Текслер.

Председателем госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области назначен Алексей Федичкин. Также, по словам главы региона, поменяется руководитель Государственной жилищной инспекции Челябинской области.