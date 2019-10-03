Полицейские обнаружили схрон оружия на кладбище в Ростовской области

03.10.19 15:24

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

3 октября. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения оружия и боеприпасов на кладбище в городе Морозовск (Ростовская область), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"Полицейские обнаружили на кладбище в городе Морозовск предметы, которые по данным проведенной экспертизы являются оружием и боеприпасами к нему", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), полиция проводит мероприятия по поиску причастных к созданию данного схрона.

По данным местных СМИ, в схроне обнаружили автомат Калашникова и более 70 патронов к нему, а также две гранаты РГД-5.