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03.10.19 15:24
Полицейские обнаружили схрон оружия на кладбище в Ростовской области
"Полицейские обнаружили на кладбище в городе Морозовск предметы, которые по данным проведенной экспертизы являются оружием и боеприпасами к нему", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), полиция проводит мероприятия по поиску причастных к созданию данного схрона.
По данным местных СМИ, в схроне обнаружили автомат Калашникова и более 70 патронов к нему, а также две гранаты РГД-5.
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