Осужденному по делу о ДТП в Марий Эл с 15 погибшими отказали в УДО

03.10.19 15:29

© РИА Новости. Владимир Федоренко

3 октября. Interfax-Russia.ru - Медведевский районный суд Марий Эл отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении из колонии одному из осужденных по делу о дорожной аварии, в которой погибли 15 человек, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры республики.

Осужденный на 6 лет и 9 месяцев просил суд освободить его досрочно, сославшись на имеющиеся у него поощрения и положительные характеристики.

"В то же время в судебном заседании установлено наличие обстоятельств, препятствующих возможности применения условно-досрочного освобождения, в частности, осужденный имеет исковую задолженность по уголовному делу перед потерпевшими на сумму свыше 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В связи с этим суд отказал ему в УДО.

Как сообщалось, ДТП произошло 16 ноября 2017 года на 64-м км автодороги "Йошкар-Ола - Козьмодемьянск". В условиях сильного снегопада автопоезд Freightliner Century, перевозивший древесину, столкнулся с автобусом Mercedes Sprinter.

Жертвами ДТП стали 15 человек, 13 из них погибли на месте, один - в больнице, еще один - при перевозке с места аварии. Еще четверо, в том числе трое детей, были госпитализированы.

В августе 2018 года суд вынес приговор фигурантам уголовного дела.

Водитель лесовоза Ринат Маматов был приговорен к 6,5 годам колонии по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Руслану Мусаеву, арендатору этого транспортного средства, выпустившему грузовик на линию с неисправностями, инкриминировалась ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Суд приговорил его к 6 годам и 9 месяцам колонии, а также лишил права три года заниматься деятельностью в сфере грузоперевозок.