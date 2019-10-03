Большинство пострадавших от паводка под Иркутском получили сертификаты на жилье

03.10.19 15:50

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

3 октября. Interfax-Russia.ru - Пострадавшие от паводка в Иркутской области получили почти 5 тыс. сертификатов на приобретение нового жилья на сумму 13,8 млрд рублей, заявил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Сегодня принято 5 626 заявлений на получение свидетельств - это 98,4% от 5 718 пострадавших семей. До 10 октября мы договорились поставить точку с повторным обследованием домов и сформировать окончательный список. На сегодня принят список заявлений на сумму 13,8 млрд рублей", - сказал Мутко на заседании возглавляемой им правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он добавил, что всего в настоящее время гражданам выдано 4 903 свидетельства.

Как сообщалось, всего из федерального бюджета на восстановление жилищных прав граждан, пострадавших от паводков в Иркутской области этим летом, направлено 14,1 млрд рублей. Пострадавшие могут использовать свидетельства для приобретения жилья на вторичном рынке или в строящихся поселках и микрорайонах в пострадавших муниципалитетах.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного паводка. В результате наводнений около 6 тыс. домов оказались разрушены или признаны непригодными для проживания, еще около 3,5 тыс. домов требуют капремонта.

Правительство РФ утвердило программу восстановления затопленных территорий Иркутской области ориентировочной стоимостью 40 млрд рублей. Финансирование предусмотрено до 2023 года.

Режим ЧС федерального уровня, введенный в зоне наводнения 27 июня, будет сохранен как минимум до октября 2020 года - до тех пор, пока всех потерявших дома не обеспечат жильем.