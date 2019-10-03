Более 450 детей-сирот получили квартиры в Подмосковье с начала года

03.10.19 15:55

© РИА Новости. Евгений Биятов

3 октября. Interfax-Russia.ru - План по обеспечению детей-сирот жильем в Подмосковье на 2019 год выполнен на 65%.

"С начала года ключи от собственной квартиры получили 476 детей-сирот. Всего до конца года жильем будут обеспечены 734 человека", - сообщает пресс-служба первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

Полностью эта работа завершена в 17 городских округах: Воскресенск, Жуковский, Красноармейск, Лотошино, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Восход, Егорьевск, Краснознаменск, Озеры, Орехово-Зуево, Пущино, Руза, Черноголовка, Электрогорск, Электросталь и Дубна.

До конца года ключи от квартир получат еще 258 человек.