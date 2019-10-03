Путин считает причиной выхода США из ДРСМД интересы Вашингтона в Азии

03.10.19 20:36

© РИА Новости. Сергей Гунеев

3 октября. Interfax-Russia.ru - Азия, а не нарушения со стороны России, стала причиной для выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Услышали от американских коллег, что первый шаг в этом направлении будет сделан как раз в Азии. Это нас затрагивает, потому что надо понять, где в Азии, будет доставать российскую территорию или нет. Кстати говоря, сразу понятно, что было первопричиной выхода: не Россия и не мифические нарушения нами договора. Если они собираются ставить в Азии, значит, Азия и является первопричиной выхода из этого договора", - сказал Путин на пленарной сессии клуба "Валдай" в четверг.

Он отметил, что размещение РСМД в Азии это "очень плохо", так как "наверняка будут адекватные зеркальные ответы".

"Будет это улучшать ситуацию в Азии? Будет только ухудшать, будет создавать новые угрозы. Но я рассчитываю, что пока окончательное решение не принято, есть еще определенные возможности урегулировать эту ситуацию", - сказал президент.

Путин добавил, что Соединенные Штаты изначально не были откровенны в этом вопросе, заявляя, что системы "Иджис", которые будут размещены в Европе, не могут быть использованы для пусков РСМД. "А потом "бум", и сами объявили о том, что пусковые системы "Иджис" были использованы для запуска этих ракет средней дальности. Хоть бы паузу сделали побольше, ясно, что нас надували или пытались надуть", -