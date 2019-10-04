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04.10.19 07:10

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за возможного дождя

© РИА Новости. Максим Блинов
4 октября. Interfax-Russia.ru - Синоптики предупредили о "желтом" уровне погодной опасности в столичном регионе в пятницу из-за возможности дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

"Желтый" - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. В Москве его объявили до 00:00 5 октября.

Температура воздуха в столице прогреется до 12-14 градусов тепла. Порывы ветра местами могут достигать 15м/с, уточняется в сообщении.

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