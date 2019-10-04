Новая гордума Южно-Сахалинска оставила Надсадина на посту мэра

04.10.19 07:12

© РИА Новости. Владимир Федоренко

4 октября. Interfax-Russia.ru - Сергей Надсадин вновь избран мэром Южно-Сахалинска, соперником действующего главы был председателя РОО "Наш Сахалин" Роман Веденеев, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в городской думе.

"За кандидатуру Надсадина проголосовал 21 депутат, за Веденеева - 3 депутата", - сказал собеседник. Всего в заседании участвовали 25 депутатов

В пятницу избранная 8 сентября городская дума шестого созыва провела свое первое пленарное заседание, на котором избрала председателем гордумы "единоросса" Сергея Дмитриева. Затем депутаты рассмотрели двух кандидатов на пост мэра областного центра.

Надсадин поблагодарил народных избранников за оказанное ему доверие, пообещав высказанные ими пожелания внести в программу по развитию областного центра.

После своего избрания Надсадин рассказал журналистам, что не планирует серьезных изменений в своей команде, "но все же они будут". Этим он собирается заняться в первую очередь. Его конкурент Веденеев является депутатом гордумы шестого созыва.

Нынешний мэр Южно-Сахалинска Надсадин в ходе последних прямых выборов мэра областного центра в сентябре 2014 года был избран большинством голосов (за него тогда проголосовали 79,4% пришедших на выборы избирателей). Тогда он был выдвинут региональным отделением "Единая Россия". Ранее занимал должность первого вице-мэра Южно-Сахалинска.