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04.10.19 07:16
Части делегации, направлявшейся на сессию первого комитета ГА ООН, не выдали визы США
"Части делегации (пока не выдали визы -ИФ). Мы надеемся, что ситуация может измениться", - сказал Полянский.
Он также сообщил, что все, кто собирался принять участие в каких-либо мероприятиях "на полях" новой, 74-й сессии Генассамблеи ООН "запрашивали визы примерно в одно время". Однако, по словам Полянского, необходимость участия российской делегации в работе комитета возникла уже после того, как делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым улетела.
Полянский подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией Россия предлагает взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН и перейти в режим неформальных консультаций, пока США не выдадут визы всей российской делегации.
"Пока "визовый вопрос" остаётся подвешенным мы предлагаем взять "техническую" или процедурную паузу для его урегулирования в срочном порядке. Как только будут выданы визы всей, без исключений, нашей делегации, готовы возобновить официальную сессию", - заявил Полянский.
"Пока же США не выполнят свои обязательства перед ООН в плане обеспечения работы всех заявленных официальных представителей государств-членов ООН, предлагаем перейти в режим неформальных консультаций", - подчеркнул он.
Первый комитет занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество, и ищет решения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.
По словам российского дипломата, "из-за отсутствия виз у части экспертов российская делегация вновь поставлена в положение, не позволяющее России принять полноценное участие в работе данной сессии Первого комитета".
"К сожалению, американская сторона вновь проявила крайнее неуважение к своим обязательствам, к нам, да и ко всем собравшимся сегодня в зале (...) У Вашингтона нет никаких оснований в одностороннем порядке блокировать участие представителей государств-членов ООН в проводимых под её эгидой мероприятиях", - заявил зампостпреда РФ при ООН.
Полянский подчеркнул, что Россия с подобной практикой мириться не намерена.
"Отступать от наших законных прав - самим формировать состав российской делегации на мероприятия ООН - не будем", - сказал российский дипломат.
В ходе своего выступления он официально запросил Секретариат ООН представить Первому Комитету отчёт о предпринятых им с ноября 2018 года усилиях по разблокировке допуска делегаций РФ к штаб-квартире для участия в разоруженческих мероприятиях по линии ООН.
"Одновременно просим Секретариат ООН и Бюро предпринять действенные шаги по прекращению практики, когда одно государство беспардонно блокирует участие в работе Первого комитета делегации других государств-членов ООН", - добавил Полянский.
Глава МИД РФ прилетал в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Об отказе в выдаче американских виз части российской делегации, направлявшейся в Нью-Йорк на данную неделю, стало известно 24 сентября. Лавров в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео "на полях" Генассамблеи обратил его внимание на неприемлемость таких действий Вашингтона.
Первый комитет ГА ООН занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности, которые затрагивают международное сообщество, и ищет решения глобальных проблем в условиях режима международной безопасности.
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