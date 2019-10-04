Паром с 40 пассажирами сел на мель на реке Алдан в Якутии

04.10.19 07:22

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

4 октября. Interfax-Russia.ru - Паром с 20 автомобилями и 40 пассажирами сел на мель на реке Алдан в Томпонском районе Якутии, сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии.

"На переправе Мегино - Алдан - Крест - Хальджай через реку Алдан произошла поломка редуктора на буксире с баржой. Баржа была отцеплена и заякорена, буксир проследовал на берег для ремонта редуктора", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.

По информации пресс-службы, баржа стоит в 100 м от берега. "Имеется возможность доставить пассажиров на берег на трех моторных лодках", - отмечается в сообщении.

Пассажирам организовано горячее питание и предложено разместиться в гостинице. Жалоб не поступало.