Музей в Крыму восстановит бронзовый барельеф на надгробии сестры Чехова

04.10.19 08:13

© РИА Новости. Алексей Филиппов

4 октября. Interfax-Russia.ru - Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник заявил о намерении восстановить бронзовый барельеф на надгробии Марии Павловны Чеховой - сестры писателя.

"Мы обратились в архивы. В настоящий момент научные сотрудники уже занимаются поиском материалов, на основании которых можно начинать работу по восстановлению барельефа", - цитирует директора учреждения Артема Чернова пресс-служба музея.

Он сообщил, что музей-заповедник получил поддержку Минкультуры Крыма в этом вопросе. "Наша задача выполнить работу качественно, на профессиональном уровне с учетом всех требований. Восстановить барельеф планируем после согласования необходимой документации с профильным комитетом", - сказал Чернов.

По информации главного хранителя Дома-музея А.П. Чехова в Ялте Владислава Кожина, ранее в фонды музея фотографии могилы Марии Павловны не передавались. "Однако у нас сохранилось приложение к отчету за 1968 год, составленное Сергеем Михайловичем Чеховым - племянником Антона Павловича и Марии Павловны", - отметил Кожин.

По его словам, в этом документе есть комментарий Сергея Чехова, касающийся оформления надгробия близких ему людей. Согласно сохранившемуся отчету, Сергей Чехов делает следующий вывод: "скульптурно-профильный портрет Марии Павловны выполнен необычайно плохо и следует заменить его квалифицированной работой".

По словам Кожина, к отчету приложена фотография того самого надгробия, правда, барельеф на ней разглядеть невозможно.

Мария Чехова (31 июля [12 августа] 1863, Таганрог - 15 января 1957, Ялта) - педагог, художница, создательница Дома-музея А. П. Чехова в Ялте. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1953).