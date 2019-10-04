Защитные дамбы, возведенные в Хабаровске при паводке, демонтируют к середине октября

04.10.19 08:16

© РИА Новости. Александр Янышев

4 октября. Interfax-Russia.ru - Специалисты приступили к демонтажу дамб в Хабаровске, стоимость работ оценивается более чем в 7 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба администрации города.

"По контракту полностью демонтировать насыпные сооружения должны до 15 октября, стоимость работ оценивается в 7,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в первую очередь ремонтные бригады разбирают дамбу в районе затона на улице Запарина. Вход в затон перекрыли в середине августа, чтобы поднявшийся Амур не затопил жилой микрорайон.

"Дамбу в районе затона нужно разобрать в первую очередь, чтобы открыть путь для судов. Навигация уже заканчивается, и речники должны успеть подготовить флот к зиме", - рассказал инженер МУП "Южное" Юрий Федасо, слова которого приводятся в сообщении.

С насыпного сооружения рабочим предстоит вывезти около 10 тыс. куб. м. сланца.

Также предстоит демонтировать небольшие по объему дамбы на стадионе им. Ленина и с улиц Правобережная и Богачева.

По данным пресс-службы весь сланец с дамб специалисты складируют на площадке в районе арены "Ерофей".