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04.10.19 08:16
Защитные дамбы, возведенные в Хабаровске при паводке, демонтируют к середине октября
"По контракту полностью демонтировать насыпные сооружения должны до 15 октября, стоимость работ оценивается в 7,5 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в первую очередь ремонтные бригады разбирают дамбу в районе затона на улице Запарина. Вход в затон перекрыли в середине августа, чтобы поднявшийся Амур не затопил жилой микрорайон.
"Дамбу в районе затона нужно разобрать в первую очередь, чтобы открыть путь для судов. Навигация уже заканчивается, и речники должны успеть подготовить флот к зиме", - рассказал инженер МУП "Южное" Юрий Федасо, слова которого приводятся в сообщении.
С насыпного сооружения рабочим предстоит вывезти около 10 тыс. куб. м. сланца.
Также предстоит демонтировать небольшие по объему дамбы на стадионе им. Ленина и с улиц Правобережная и Богачева.
По данным пресс-службы весь сланец с дамб специалисты складируют на площадке в районе арены "Ерофей".
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