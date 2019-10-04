Принята программа обеспечения населения жильем и услугами ЖКХ до 2026 года в Татарстане

04.10.19 08:23

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Татарстана утвердило программу обеспечения качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения республики на 2020-2025 годы стоимостью 93,3 млрд рублей, говорится в постановлении кабинета министров региона.

На реализацию программы планируется выделить из бюджета Татарстана 52 млрд рублей, привлечь 8,2 млрд рублей средств из федерального бюджета, 722,7 млн рублей - госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", 6,7 млрд рублей - местных бюджетов и 25,7 млрд рублей - из внебюджетных источников.

Среди задач программы: оказание дополнительных мер господдержки, выполнение государственных обязательств и социальных гарантий при приобретении жилья и улучшении жилищных условий граждан; увеличение объема жилищного строительства; сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; повышение качества питьевой воды; сокращение втрое загрязненных сточных вод в реку Волга; развитие и повышение надежности коммунальной инфраструктуры.

В результате реализации программы предполагается, в частности, что по итогам 2024 года объем жилищного строительства возрастет в республике до 3,6 млн кв. метров в год (в 2018 году - 2,4 млн кв. метров), будет ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года; по итогам 2025 года общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя республики, возрастет до 31,4 кв. метра (на начало 2018 года - 26,2 кв. метра), будет снижена доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме до 0,2% (в 2018 году - 0,6%).