Три бомбы времен Великой Отечественной войны обнаружены в районе моста в Крым

04.10.19 08:26

© РИА Новости. Василий Батанов

4 октября. Interfax-Russia.ru - Пиротехники уничтожили на специальном полигоне три небольших авиабомбы и гранату, найденные в районе моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике Крым.

"Третьего октября обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны: две авиационные бомбы весом 10 кг, одна авиационная бомба весом 2,5 кг и одна граната Ф-1, обнаруженные в акватории Керчи, в районе 281-й опоры транспортного перехода "Краснодарский край - Крым", - отметили спасатели.

Они отвезли находки на спецполигон и обезвредили.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.