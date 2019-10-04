Житель Ставрополья может первым в РФ получить наказание за нарушение закона о курении на балконах

04.10.19 08:32

© РИА Новости. Алексей Филиппов

3 октября. Interfax-Russia.ru - Пожар в многоэтажном доме в городе Изобильный (Ставропольский край) произошел в четверг из-за курившего на балконе местного жителя, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"Площадь пожара на балконе многоэтажного дома в Изобильном составила 0,5 квадратных метров, причина неосторожность при курении. Погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Виновному в возгорании курильщику после вступления в действие с 1 октября изменений в Правила противопожарного режима грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством, уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований по обеспечению пожарной безопасности.

"Правовым актом запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже в принципе курить", - сказали по этому поводу в пресс-службе МЧС России.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. рублей либо до 5 тыс. рублей, если в результате нарушений правил возник пожар.

"К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара", - пояснили в пресс-службе.