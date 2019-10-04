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04.10.19 08:41
Опрос о программе реновации "хрущевок" пройдет в Москве
В частности, горожанам предлагается ответить, является ли срок реализации программы по реновации "хрущевок" в 10-15 лет оптимальным, либо это слишком большой срок и необходимо его сократить, увеличив объемы строительства жилья.
Кроме того, участников голосования спросят, как они или их родственники относятся к покупке квартир в кварталах реновации (продажа квартир позволит частично окупить программу); как реализация программы повлияет на комфорт проживания в районе; а также проживает ли сам участник опроса в квартале реновации.
В программу реновации, запущенную в 2017 году, вошли 5173 жилых дома во всех округах столицы. Как ожидается, в новое жилье в течение 15 лет переедут более миллиона человек. Горожане получат квартиры с отделкой комфорт класса, а в кварталах реновации проведут комплексное благоустройство.
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