Опрос о программе реновации "хрущевок" пройдет в Москве

04.10.19 08:41

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 октября. Interfax-Russia.ru - В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, с помощью которого москвичи смогут высказать свое мнение о программе реновации ветхого жилого фонда, сообщает сайт столичной мэрии в пятницу.

В частности, горожанам предлагается ответить, является ли срок реализации программы по реновации "хрущевок" в 10-15 лет оптимальным, либо это слишком большой срок и необходимо его сократить, увеличив объемы строительства жилья.

Кроме того, участников голосования спросят, как они или их родственники относятся к покупке квартир в кварталах реновации (продажа квартир позволит частично окупить программу); как реализация программы повлияет на комфорт проживания в районе; а также проживает ли сам участник опроса в квартале реновации.

В программу реновации, запущенную в 2017 году, вошли 5173 жилых дома во всех округах столицы. Как ожидается, в новое жилье в течение 15 лет переедут более миллиона человек. Горожане получат квартиры с отделкой комфорт класса, а в кварталах реновации проведут комплексное благоустройство.