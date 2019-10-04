Иркутская область начинает прием заявок на выдачу субсидий предпринимателям, пострадавшим от паводков

04.10.19 08:48

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 октября. Interfax-Russia.ru – Власти Иркутской области 2 октября утвердили порядок выдачи субсидий для предпринимателей, пострадавших от паводков в регионе, с 4 октября начнут прием заявок на выдачу субсидий, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Живулина.

Средства федерального бюджета в размере 500 млн рублей были перечислены региону 11 сентября 2019 года на основании подписанного соглашения между Минэкономразвития России и правительством Иркутской области.

Заявления от пострадавших предпринимателей будут приниматься до 7 ноября 2019 года. Максимальная сумма субсидии для одного предпринимателя - 1,5 млн рублей.

Субсидии можно потратить на приобретение части имущества, предназначенного для использования в производстве продукции, а также на ремонт нежилых помещений и оборудования, на внесение арендной платы по договорам аренды нежилых помещений.

Получить субсидию смогут все пострадавшие от паводков предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области, кроме тех, кто осуществляет подакцизные виды коммерческой деятельности, имеет задолженность по налогам и взносам во внебюджетные фонды на дату подачи заявки на субсидию, а также тех, чья деятельность была зарегистрирована после чрезвычайной ситуации.