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Екатеринбургский избирком получил порядка 100-150 тыс. бланков для опроса по строительству храма

© РИА Новости. Стрингер
4 октября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Екатеринбурга получила бланки опросных листов для голосования по месту строительства храма святой Екатерины, которое состоится 13 октября, сообщается на сайте администрации города.

"Сейчас каждый из них - обычный лист бумаги, но в ближайшее время они будут защищены печатью избирательной комиссии и переданы на опросные пункты Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе горизбиркома, изготовлено порядка 100-150 тыс. бланков.

"Типография совместно с администрацией (города - ИФ) готовы изготовить до 800 тыс. листов. Но пока в целях экономии было изготовлено порядка 100-150 тыс. Это пока что бланки, они станут опросными листами, когда мы поставим на них свою печать. Это будет в ближайшее время", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, опрос планируется проводить с 8 до 20 часов на 51 участке. На каждом из них будет присутствовать до четырех наблюдателей. Списки горожан заранее не будут составляться. Подсчет голосов состоится на следующий день - 14 октября. В опросе должны принять участие не менее 1% жителей города или 10,8 тыс. избирателей. Если голосовавших окажется меньше, то опрос будет признан несостоявшимся.

Первая часть тиража опросных листов для голосования составит порядка 100 тысяч. Ее избирком планирует получить 7 октября.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти города заявили о готовности провести опрос горожан, а епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.

24 сентября депутаты гордумы Екатеринбурга проголосовали за назначение опроса о месте строительства храма на 13 октября. На выбор будет предложено две площадки для строительства: участок на улице Горького, 17 (здание бывшего Приборостроительного завода) и берег пруда за Макаровским мостом.

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