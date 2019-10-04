Полностью российский экипаж корабля "Союз" впервые в истории отправится на МКС осенью 2020 года

04.10.19 09:12

© РИА Новости. Пресс-служба Роскосмоса

Дубай. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Полностью российский экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз" отправится на Международную космическую станцию впервые в ее истории осенью следующего года, сообщил журналистам исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

"У нас в следующем году будет один пуск, где два космонавта, а потом будет три. Мы планируем со следующего года переходить на трех наших", - сказал Крикалёв, отвечая на вопрос о количестве российских космонавтов в отправляющихся на МКС кораблях "Союз".

Касаясь сроков запусков ракет с пилотируемыми кораблями, он сказал: "Один - весной (апрель или март), другой - осенью".

Таким образом, осенью 2020 года к МКС отправится впервые в истории станции корабль "Союз", где все трое членов экипажа - россияне. Последний полет корабля к орбитальной станции исключительно с представителями РФ состоялся в 2000 году, это был последний полет на станцию "Мир" экипажа Сергея Залётина и Александра Калери.

Крикалёв также отметил, что "Роскосмос" отправит в следующем году к Международной космической станции два корабля "Союз" с экипажами, третий полет невозможен из-за отсутствия готовых кораблей.

"Два. У нас с самого начала так планировалось", - сказал Крикалёв, отвечая на вопрос о количестве российских пилотируемых полетов в 2020 году.

Он отметил, что внести изменения в план уже нельзя, так как третий корабль невозможно изготовить в столь короткий срок, о чем Россия уведомляла США. На изготовление одного "Союза МС" требуется 2,5-3 года. Для российской пилотируемой программы двух пусков будет достаточно, а NASA зарезервировало для полёта астронавта по своей квоте место только одном корабле, рассчитывая на начало полетов своих кораблей.

"Чтобы третий "Союз" запустить, его надо сделать. В принципе, это было бы выходом, если бы об этом думали раньше. Предвидя такую ситуацию, заказав такой корабль, можно было бы иметь резервы. Мы многократно переспрашивали наших партнеров, будут ли они еще заказывать корабли, потому что нам для себя достаточно двух", - отметил Крикалёв.

Он отметил, что американские партнёры находятся в сложной ситуации: частные производители из США Boeing и SpaceX обещают начать полеты к МКС своих кораблей Starliner и Crew Dragon, однако сроки уже неоднократно переносились с 2014 года, в этих условиях NASA не имеет возможности тратить бюджетные средства на приобретение мест в российских кораблях.

Касаясь перспектив полёта российских космонавтов на американских коммерческих кораблях Starliner и Crew Dragon, он напомнил, что они станут возможны после подтверждения безопасности новых машин.

"То есть они должны не только начать [их запускать], но и показать, что они делают это устойчиво и безопасно. Здесь ничего такого необычного нет, потому что американцы перед тем, как посадить своих астронавтов на наш корабль, запрашивали огромное количество документации", - сказал Крикалёв.

Он отметил, что сейчас такая же работа идёт по американским кораблям. "Причем она идет не только потому, что там полетят наши космонавты, но и потому что эти корабли будут стыковаться к станции, по нашим правилам все международные партнеры (по проекту МКС) должны дать согласие, что это безопасно", - отметил Крикалёв.