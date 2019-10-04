|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.10.19 09:14
Более 1 млн человек привито от кори в РФ в ходе "подчищающей иммунизации"
"Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за ходом подчищающей иммунизации, в рамках которой по состоянию на 27.09.2019 уже привито более 1 млн. человек - 95,7% от общего числа запланированных, из них 158,7 тыс. детей, 722,4 тыс. взрослых и 162,7 тыс. мигрантов осуществляющих трудовую деятельность", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте ведомства в пятницу.
При этом отмечается, что, несмотря на возвращение россиян из отпусков в сентябре, благодаря вакцинации ситуация по кори остается под контролем.
Цель подчищающей иммунизации - формирование прочного коллективного иммунитета, который должен защитить граждан от коревой инфекции и предупредить ее распространение на территории страны.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket