Более 1 млн человек привито от кори в РФ в ходе "подчищающей иммунизации"

04.10.19 09:14

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

4 октября. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения (Роспотребнадзор) отчиталась о ходе кампании по вакцинации против кори в России.

"Роспотребнадзором осуществляется мониторинг за ходом подчищающей иммунизации, в рамках которой по состоянию на 27.09.2019 уже привито более 1 млн. человек - 95,7% от общего числа запланированных, из них 158,7 тыс. детей, 722,4 тыс. взрослых и 162,7 тыс. мигрантов осуществляющих трудовую деятельность", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте ведомства в пятницу.

При этом отмечается, что, несмотря на возвращение россиян из отпусков в сентябре, благодаря вакцинации ситуация по кори остается под контролем.

Цель подчищающей иммунизации - формирование прочного коллективного иммунитета, который должен защитить граждан от коревой инфекции и предупредить ее распространение на территории страны.