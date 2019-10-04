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04.10.19 09:20

Программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год завершили 15 регионов РФ

© РИА Новости. Александр Кряжев
4 октября. Interfax-Russia.ru - Программ переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год досрочно завершили 15 регионов, рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"Сегодня уже есть регионы, которые выполнили плановые показатели по переселению граждан из аварийного жилья на 2019 год. Их порядка 15, это Республика Башкортостан, Московская Мурманская области", - сказал Якушев на форуме по капремонту в Уфе.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за 2019-2024 годы в России планируется переселить 530 тысяч граждан, проживающих в аварийном жилье площадью около 9,55 млн кв.м, признанном таковым после 1 января 2012 года. С учетом специфики строительного цикла, в 2025 году (за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах) будет переселено еще 133 тысяч человек из 2,4 млн кв.м аварийного фонда.

Всего на эти цели планируется направить более 507 млрд рублей. Якушев ранее заявлял, что выделяемые из федерального бюджета средства позволяют полностью расселить аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года.

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