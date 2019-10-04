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04.10.19 09:45
Экипаж траулера "Бухта Наездник" вернулся в Мурманск после пожара в норвежском порту
"Экипаж прибыл в Мурманск. Они пересекли границу около 20.00 четверга", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в пятницу моряки отправляются домой. "Те, кто из других регионов, мы организуем их доставку домой", - добавили в МТФ.
Моряки пересекали границу через пункт пропуска "Борисоглебск".
Как сообщалось, 25 сентября Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после информации СМИ о пожаре на российском рыболовном траулере "Бухта Наездник", стоящем в порту Тромсе на севере Норвегии.
По предварительным данным, траулер находился в порту на ремонте. Предположительно, пожар случился во время сварочных работ. На борту находились 29 членов экипажа, 12 из которых обратились за медицинской помощью.
Как сообщал судовладелец, в результате пожара траулер лег на левый борт. Документы российских моряков сгорели, работой по их восстановлению занимается консульство РФ.
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