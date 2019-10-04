Экипаж траулера "Бухта Наездник" вернулся в Мурманск после пожара в норвежском порту

04.10.19 09:45

Фото ПАО "Мурманский траловый флот"

4 октября. Interfax-Russia.ru - Экипаж траулера "Бухта Наездник" (компания-судовладелец ПАО "Мурманский траловый флот" (МТФ) входит в Группу "Норебо") прибыл в Россию после пожара на судне в норвежском порту Тромсе, произошедшего в конце сентября, сообщили "Интерфаксу" в МТФ.

"Экипаж прибыл в Мурманск. Они пересекли границу около 20.00 четверга", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в пятницу моряки отправляются домой. "Те, кто из других регионов, мы организуем их доставку домой", - добавили в МТФ.

Моряки пересекали границу через пункт пропуска "Борисоглебск".

Как сообщалось, 25 сентября Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после информации СМИ о пожаре на российском рыболовном траулере "Бухта Наездник", стоящем в порту Тромсе на севере Норвегии.

По предварительным данным, траулер находился в порту на ремонте. Предположительно, пожар случился во время сварочных работ. На борту находились 29 членов экипажа, 12 из которых обратились за медицинской помощью.

Как сообщал судовладелец, в результате пожара траулер лег на левый борт. Документы российских моряков сгорели, работой по их восстановлению занимается консульство РФ.