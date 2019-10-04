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04.10.19 10:10

Россиянину для счастья нужно больше 100 тыс. рублей - опрос

© РИА Новости. Виталий Тимкив
4 октября. Interfax-Russia.ru - Среднестатистический россиянин будет счастлив в случае, если его ежемесячный доход составит 161 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег (181 тыс. рублей), чем женщинам (138 тыс. рублей). Самые "скромные" финансовые запросы в этом плане у респондентов в возрасте до 24 лет: им достаточно было бы иметь 118 тыс. рублей ежемесячно для ощущения счастья.

Опрос показал, что представление о "стоимости" счастья зависит от уровня фактического дохода - россияне с зарплатой до 30 тыс. рублей в месяц будут счастливы при доходе в 117 тыс. рублей, а сограждане с ежемесячным заработком более 80 тыс. рублей, считают, что для счастливой жизни необходимо иметь 238 тыс. рублей.

По данным Superjob, среди жителей крупнейших городов страны выше всего стоимость счастья у москвичей - 212 тыс. руб. в месяц.

На втором месте Владивосток (205 тыс. руб.), на третьем - Ростов-на-Дону (200 тыс. руб.). Санкт-Петербург на десятом месте рейтинга со 165 тыс. руб. Меньше всего денег для счастья нужно жителям Кирова (120 тыс. руб.) и Оренбурга (115 тыс. руб.).

Опрос был проведен с 16 по 26 августа 2019 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. В опросе участвовали по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, и по 500 респондентов из других городов. Опрос проводился среди респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население РФ.

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