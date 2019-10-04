Более 70 незаконных построек вблизи ЛЭП могут снести в Ингушетии в ближайшее время

04.10.19 10:29

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 октября. Interfax-Russia.ru - Специальная рабочая группа из представителей муниципалитетов Ингушетии и энергетиков в ходе инспекции выявила многочисленные нарушения охранных зон в различных селах региона, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Всего в рамках информационной кампании по предупреждению электротравматизма в республике зафиксировано 72 нарушения охранных зон ЛЭП напряжением 35-110 кВ. Самые распространенные - самозахват территории с ограждением воздушных линий электропередачи, строительство зданий в непосредственной близости от объектов высокого напряжения, складирование грунта и материалов с нарушением габаритов ВЛ.

По каждому из них специалистами составлены акты о нарушении охранных зон. Уведомления о необходимости их устранения вручены инициаторам незаконных застроек, кроме того, соответствующие письма направлены в администрации населенных пунктов, правительство Ингушетии, Кавказское управление Ростехнадзора, прокуратуру, полицию и ФСБ.

Как сообщил агентству директор филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" Адам Цечоев в ходе инспекции по незаконным застройкам в Малгобекском районе, сейчас энергокомпания ждет принятия необходимых решений.

"В подобных ситуациях возможны только два варианта - снос незаконно возведенных строений или перенос ЛЭП за счет владельцев объектов. Одновременно сотрудники предприятия работают над предложением о создании рабочей группы по вопросам предупреждения и устранения нарушений охранных зон для координации действий работников всех ответственных структур", - сказал Цечоев.

По его словам, оперативно-ремонтные бригады должны иметь свободный доступ к энергообъектам для их ремонта и технического обслуживания. Однако если охранная зона застроена, добраться до нее на спецтехнике бывает невозможно.

Поэтому даже самое простое повреждение может вылиться в серьезное технологическое нарушение. В конкретном же случае ситуация еще более серьезная. При этом главный энергетик республики рассказал, что в 2020 году планируется строительство резервной линии на Малгобекский район, а сразу после - реконструкция существующей. На всей протяженности трассы будет работать тяжелая габаритная техника.

Вопрос устранения нарушений требует незамедлительного решения.

Ранее сообщалось, что суд в Ингушетии постановил снести салон красоты под ЛЭП в Назрани. Земля местному жителю предоставлена администрацией города в аренду на 48 лет в 2016 году, а в 2017 году выдано разрешение на строительство объекта. В непосредственной близости от строящегося здания проходит высоковольтная воздушная линия электропередачи мощностью 110 кВ и расположены опоры ЛЭП.