Снег с дождем принесет циклон на Камчатку в выходные

04.10.19 10:33

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4 октября. Interfax-Russia.ru - Дожди и снег принесет циклон в предстоящие выходные дни на Камчатку, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Циклон в воскресенье принесет на Камчатку умеренный, местами сильный дождь, в ночное время - со снегом. Усиление ветра ожидается на юго-восточном побережье до 28 м/с, на юго-западном - до 32 м/с", - сказал собеседник агентства.