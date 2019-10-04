Четвертый промышленный кластер в Челябинской области получил аккредитацию Минпромторга

04.10.19 10:43

© РИА Новости. Владимир Федоренко

4 октября. Interfax-Russia.ru - Министерство промышленности и торговли РФ внесло в реестр промышленный кластер специальной экипировки в Челябинской области, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

"В кластер вошли 10 предприятий Челябинской области и Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Инициатором создания кластера в 2018 году выступило НПО "Зюраткуль" (Сатка), которое на протяжении 25 лет производит в рамках гособоронзаказа средства индивидуальной бронезащиты, комплекты боевого снаряжения и вещевого имущества для Минобороны РФ и других силовых ведомств.

В рамках промышленного кластера специальной экипировки реализуются два совместных проекта. Первый из них - проект группы компаний "Зюраткуль" "Освоение импортозамещающего производства инновационной утепленной и неутепленной рабочей и специальной одежды" стоимостью 500 млн рублей. Группа компаний "Втор-Ком" запустила проект "Освоение импортозамещающего производства нетканых материалов" с бюджетом 545,3 млн рублей. В ближайшей перспективе планируется реализация проекта "Производство специальной боевой экипировки в рамках выполнения Гособоронзаказа" с бюджетом порядка 700 млн рублей.

В настоящее время продолжается работа по привлечению в кластер новых участников, в том числе из других регионов.

Ранее в федеральный реестр включили три кластера из Челябинской области: по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин, Южно-Уральский приборостроительный кластер "Планар" и кластер транспортного машиностроения и приводной техники.