Задержаны нападавшие на завод "Кубанские деликатесы"

04.10.19 11:26

© РИА Новости. Антон Вергун

4 октября. Interfax-Russia.ru - Участники вооруженного нападения на консервный завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края задержаны, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе отдела МВД по Славянскому району.

"В настоящее время задержаны семь человек, принимавших участие в перестрелке на территории предприятия "Кубанские деликатесы". С ними работают следователи, их допрашивают", - сказал сотрудник пресс-службы.

В пресс-службе ГУ МВД России по краю также подтвердили агентству "Интерфакс-Юг", что "личности всех участников конфликта установлены".

В свою очередь глава Славянского района Роман Синяговский в беседе с корреспондентом агентства "Интерфакс" предположил, что произошедшее могло быть попыткой рейдерского захвата завода.

Ранее сообщалось, что группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу ворвалась на территорию завода в Славянском районе края, расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.

В приемной директора предприятия информацию о происшествии подтвердили.

"Нам сейчас не до вас, у нас стреляют", - сказал сотрудник корреспонденту агентства.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей.

Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.

Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО "Бастион" (Краснодар, занимается деятельностью в области права). "Бастион" принадлежит трем физлицам - Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской.

Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО "Ранд" (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). "Ранд", по данным СПАРКа, принадлежит Ивану и Антону Радченко.