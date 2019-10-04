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04.10.19 11:26
Задержаны нападавшие на завод "Кубанские деликатесы"
"В настоящее время задержаны семь человек, принимавших участие в перестрелке на территории предприятия "Кубанские деликатесы". С ними работают следователи, их допрашивают", - сказал сотрудник пресс-службы.
В пресс-службе ГУ МВД России по краю также подтвердили агентству "Интерфакс-Юг", что "личности всех участников конфликта установлены".
В свою очередь глава Славянского района Роман Синяговский в беседе с корреспондентом агентства "Интерфакс" предположил, что произошедшее могло быть попыткой рейдерского захвата завода.
Ранее сообщалось, что группа из восьми человек, вооруженных огнестрельным оружием, утром в пятницу ворвалась на территорию завода в Славянском районе края, расстреляла двоих охранников и попыталась взять предприятие под свой контроль. Оба охранника с пулевыми ранениями госпитализированы.
В приемной директора предприятия информацию о происшествии подтвердили.
"Нам сейчас не до вас, у нас стреляют", - сказал сотрудник корреспонденту агентства.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс" предприятие было зарегистрировано в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей.
Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.
Вместе с тем, по данным на 27 сентября 2019 года на долю совладельца Скрипки был назначен доверительный управляющий ООО "Бастион" (Краснодар, занимается деятельностью в области права). "Бастион" принадлежит трем физлицам - Ирине Крючковой, Анне Голубицкой и Юлии Залевской.
Ранее, 5 июля на долю совладельца Радченко был назначен доверительный управляющий АО "Ранд" (г. Москва, занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств). "Ранд", по данным СПАРКа, принадлежит Ивану и Антону Радченко.
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