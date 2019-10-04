Радар системы предупреждения о ракетном нападении появится в Крыму в 2024 году

04.10.19 11:20

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 октября. Interfax-Russia.ru - Строительство новой радиолокационной станции (РЛС) "Воронеж-М" Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) планируется начать в районе Севастополя в 2019 году, сообщил начальник штаба - заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

"Строятся станции под Мурманском и Воркутой. Срок готовности - 2022 год. Ещё одна мощная РЛС будет построена в Севастополе в 2024 году", - сказал Морозов в интервью, которое публикует в пятницу газета "Московский комсомолец".

Он уточнил, что в СПРН, которая позволяет получать оперативную информацию о пусках чужих баллистических ракет, несут постоянное дежурство новейшие радиолокационные станции "Воронеж". "Они расположены по периметру наших границ - в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях", - сообщил генерал.