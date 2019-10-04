Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках введут в эксплуатацию в 2020 году

04.10.19 11:30

© РИА Новости. Антон Денисов

4 октября. Interfax-Russia.ru - Завершен монтаж монолитных конструкций в здании ледового дворца "Кристалл" в Лужниках, объект будет введен в 2020 году, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора в пятницу.

"Завершаются работы по устройству кровли, продолжаются работы по монтажу внутренних инженерных систем - водопровод, канализация, отопление, вентиляция, кладка стен и перегородок, устройство полов, монтаж фасада и планировка территории. Завершена прокладка наружных инженерных сетей: тепловые сети, водопровод, канализация, водосток", - говорится в сообщении.

Объект на ул. Лужники, 24 возводится за счет инвестора. Ледовый дворец площадью 24,5 тыс. кв. метров строится на месте старого комплекса, он будет включать расширенную инфраструктуру для любителей хоккея и фигурного катания.

Открыть ледовый дворец планируется в 2020 году, отметили в пресс-службе.

"На объекте работает 220 человек, строители идут в графике", - сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что строительство основного корпуса ледового дворца "Кристалл" на территории спорткомплекса "Лужники" может завершиться до конца текущего года.