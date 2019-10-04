Выставка, посвященная культовому режиссеру Мейерхольду, открылась в Пушкино

04.10.19 11:36

© РИА Новости. Кругликова

Пушкино. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Расположенный в подмосковном Пушкино Московский областной архивный центр открыл выставку "Народный артист РСФСР В.Э. Мейерхольд", где собраны материалы о жизни и творчестве знаменитого режиссера, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации городского округа.

"Выставка открылась в пятницу в 10:00. Она продлится две недели", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь Главное архивное управление Московской области поясняет, что на выставке будут представлены документы из архивов Московской, Орловской, Пензенской областей. Среди них: аттестат зрелости Мейерхольда, его прошение о зачислении в Московский университет, запись в метрической книге о принятии режиссером православия, обращение о командировке в Германию в 1923 году и другие.

Основная часть материалов относится к 1920-1930-м годам, когда Мейерхольд руководил театром, носившим его имя.

Выставка работает по адресу: город Пушкино, микрорайон Мамонтовка, улица Пионерская, дом 15.

Мейерхольд - русский театральный режиссер, актер и педагог. В 1923 году получил почетное звание Народный артист РСФСР.

Теоретик и практик театрального искусства, создатель актерской системы под названием "Биомеханика".

В 1920-х годах создал театр, одно время носивший его имя, под разными названиями учреждение просуществовало до 1938 года.

В 1939 году Мейерхольда арестовали, в 1940-м году он был расстрелян. В 1955 году Верховный суд СССР реабилитировал Мейерхольда.