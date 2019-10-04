Педагог, защищавшая детей во время нападения в пермской школе, получила медаль за "Доблесть и отвагу"

04.10.19 11:40

Фото СКР по Пермскому краю

4 октября. Interfax-Russia.ru - Руководитель следственного управления СКР по Пермскому краю вручил учителю школы № 127 города Перми Наталии Шагулиной медаль Следственного комитета "Доблесть и отвага" сообщает пресс-служба ведомства.

"Награда вручена педагогу за героические действия во время событий, произошедших 15 января 2018 года, когда во время урока двое старшеклассников напали на учеников младших классов, причинив девяти из них множественные ножевые ранения. Учитель встала на защиту детей", - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие министр образования и науки Пермского края Раиса Кайсина, начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова, коллеги-педагоги Шагулиной.

Руководитель следственного управления подчеркнул, что подвиг Шагулиной, самоотверженность, личная смелость, готовность пожертвовать собой ради детей являются высочайшим примером истинного патриотизма, высокой гражданской и профессиональной ответственности.

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января 2018 года. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения от ранений пострадали 15 человек, из них 12 были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Больше всех пострадала учительница - она получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Один из нападавших был учащимся этой школы, второй нападавший - бывший ученик. На момент совершения преступления обоим было по 16 лет. О причинах нападения не сообщалось.

Мотовилихинский райсуд Перми приговорил первого подростка к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. Он был признан виновным по ст. 162 (разбой), ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). Второй юноша признан виновным по ч.3 ст.30, п. а, в, ж, и, ч. 2. ст.105 (покушение на убийство). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет. Каждому из них назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Охранницу школы признали виновной по ч.2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и на два года ограничили свободу.

Как сообщалось, охраннику школы было предъявлено обвинение в том, что она пропустила в школу без проверки сумок и документов двух подростков, которые впоследствии совершили нападение с ножами на учеников и учителя. Согласно инструкциям, посетители без пропуска должны находиться в здании школы в сопровождении сотрудника учебного заведения, что в итоге не было обеспечено. В ходе судебных заседаний подсудимая не признавала своей вины.