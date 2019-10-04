Мосгорсуд считает законным приговор блогеру Синице, призывавшему к расправам над детьми силовиков

04.10.19 11:44

© РИА Новости. Антон Денисов

4 октября. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд подтвердил законность приговора блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет колонии за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Приговор Пресненского суда Москвы от 3 сентября 2019 года в отношении Синицы оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты а и самого Синицы - без удовлетворения", - огласила в пятницу решение судья.