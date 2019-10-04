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04.10.19 11:47
Снег выпадет в выходные в Петербурге и Ленобласти
Погоду на выходных будет определять тыловая часть циклона. В субботу и воскресенье в Петербурге и на большей части территории области пройдут осадки в виде мокрого снега, днем - местами с дождем. В отдельных районах, преимущественно в северных и восточных районах области, возможно образование снежного покрова, в Петербурге мокрый снег будет таять. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с.
Температура воздуха в Петербурге ночью от минус 1 до плюс 1 градуса, в окрестностях до 4 градусов тепла. Днем плюс 3-5 градусов.
В Ленинградской области ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, местами до минус 6 градусов, днем от 1 до 6 градусов тепла. Ночью и утром местами на дорогах ожидается образование гололедицы.
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