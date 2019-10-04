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04.10.19 11:50

Спикер петербургского парламента разъяснил свою критику оппозиции

© РИА Новости. Александр Гальперин
4 октября. Interfax-Russia.ru - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров пояснил, что имел в виду под призывом к оппозиции "не телебонить" ситуацию в северной столице.

Слова Макарова в пятницу "Интерфаксу" процитировали в пресс-службе Законодательного собрания. Он призвал оппозицию не искать скрытых смыслов в своем выступлении и подчеркнул, что "ничто так не сбивает все настройки нашей оппозиции, как патриотическая тема".

"Когда ни за что не отвечаешь, можно быть иностранцем в своей собственной стране, можно не служить Отечеству поколениями и быть тотально безразличным к его судьбе. Вот за этой гранью равнодушия и плывут в одном синонимическом потоке все "загранные" действия: колыхать, полуправдить, половинить, подстрекать, провоцировать, интриговать и раскалывать. Через эти слова мы выходим на смысл слова "телебонить" - настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста", - отметил спикер Заксобрания.

По его словам, протестной повестке противится "абсолютное большинство людей", которые "не хотят, чтобы их раскалывали".

"Я еще раз повторю свой призыв к оппозиции: для революций ищите страну, которую не жалко. В Петербурге и России люди за вами не пойдут", - добавил Макаров.

Ранее спикер петербургского парламента призвал оппозицию к конструктивной работе и упрекнул в желании "качнуть ситуацию", в том числе на уровне муниципальных советов.

"Мы лелеем эту оппозицию здесь, в Санкт-Петербурге. Ну не может председатель парламентской комиссии по культуре зажигать на митинге с Навальным. Вы что, сюда хотите перенести протестную повестку из Москвы? Зачем это делать? Город Санкт-Петербург спокойно живет и жил все эти годы. Зачем колыхать и телебонить то, что нельзя делать?", - заявил он на заседании Заксобрания в среду.

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