Три российских военных спутника видят все старты баллистических ракет - Минобороны

04.10.19 11:54

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

4 октября. Interfax-Russia.ru – Новейшие орбитальные спутники позволяют российским военным обнаруживать старты баллистических ракет в любой точке планеты Земля, заявил начальник штаба - заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

"Есть космический эшелон системы предупреждения о пусках. На орбите находятся три новейших космических аппарата, способных обнаружить старт баллистических ракет в любой точке земного шара", - сказал Морозов в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Московский комсомолец".

Отвечая на вопрос о повышении потенциала средств, контролирующих происходящее в околоземном пространстве, генерал отметил, что для этого наращиваются возможности системы контроля космического пространства. "Создается наземная группировка современных радиолокационных, радиооптических, радиотехнических, оптико-электронных комплексов. Расположенный в Таджикистане уникальный оптико-электронный комплекс "Окно" позволяет обнаруживать космические объекты на удалении в 50 тысяч километров, определять параметры их орбиты и получать изображение", - сказал военачальник.

Он также отметил, что создаются новые уникальные комплексы разведки космической обстановки. "Это сеть станций радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов. Они строятся в Алтайском крае, а также на Дальнем Востоке, в Бурятии и Крыму. Сеть новых станций позволит контролировать околоземное пространство в максимальном диапазоне высот", - сказал Морозов.