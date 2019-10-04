РФ и Украина не обсуждают возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу

04.10.19 12:11

© РИА Новости. Тарас Литвиненко

4 октября. Interfax-Russia.ru - Переговоры между Россией и Украиной о возобновлении подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, перекрытому для полуострова в 2014 году, не ведутся, сейчас они не нужны, заявил руководитель федерального агентства водных ресурсов РФ Дмитрий Кириллов.

"На сегодняшний день нет (переговоров - ИФ). Это и не нужно", - сказал глава Росводресурсов журналистам в пятницу в Симферополе.

"С точки зрения водообеспечения Крым много сделано в рамках федеральной целевой программы (развития региона - ИФ), нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, водообеспечения промышленности целиком и полностью обеспечены за счет местных ресурсов", - сказал Кириллов.

По его данным, по крымской ФЦП предусмотрены расходы в 15 млрд рублей на строительство водовода в восточную часть Крыма, восстановление сетей системы ЖКХ и другие цели. Кроме того, 2,5 млрд рублей были выделены в рамках первоочередных мероприятий.

"Потери воды все равно сохраняются, составляют порядка 50% и более в крымских водоканалах", - отметил Кириллов, добавив, что общая задача - снижать потери воды в таком вододефицитном регионе, как Крым.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 год. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма. Украина, не согласившись с присоединением полуострова к РФ после референдума о статусе региона в 2014 году, перекрыла подачу днепровской воды в Крым.