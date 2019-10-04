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04.10.19 12:03
Башкирия построила правильную схему взаимоотношений строительного бизнеса и граждан в условиях реформы долевого строительства - власти
"Было важно войти в новый этап. Переходим на эскроу-счета, поэтому была поставлена задача создать правильную логичную систему взаимоотношения между строительными организациями и банками, что, на мой взгляд, нам в республике удалось", - сказал он журналистам в пятницу на расширенной стратегической сессии "Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства России".
Хабиров также отметил, что в рамках нацпроекта в Башкирии должен в 1,5 раза увеличиться объем жилищного строительства. В связи с этим власти разрабатывают "несколько вариантов" программ по стимулированию отрасли и спроса на жилье, а также обновления существовавших ранее проектов.
Он уточнил, что речь идет о программах "Молодая семья", "Домокомплект".
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