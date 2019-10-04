Строительство моста в Люберцах завершится в декабре

04.10.19 12:07

Фото министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

4 октября. Interfax-Russia.ru – В городском округе Люберцы на Зенинском шоссе строители приступили к бетонированию опор строящегося моста через реку Пехорку протяженностью более 40 метров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Движение по новому мосту будет осуществляться по двум полосам в одну сторону, а в другую сторону одностороннее движение будет организовано по существующему отремонтированному мосту, что позволит перераспределить транспортные потоки. Для улучшения транспортной ситуации северной части Люберец строительные работы ведутся еще на 2 объектах: продолжается реконструкция Зенинского шоссе с 1,9 по 3,2 км и строительство одноуровневой развязки на пересечении Зенинского шоссе и дороги Зенино-Павлино", - цитирует министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика пресс-служба.

Строительные и ремонтные работы на всех трёх объектах планируется завершить в декабре текущего года.

В Люберцах запланирована реализация еще одного проекта - реконструкции основной магистрали городского округа - Октябрьского проспекта. Проект предусматривает расширение проезжей части до шести полос движения. Работы проведут в пять этапов. Реализация первого этапа завершится в 2022 году, а работы по всем этапам завершатся в 2025 году.