Матвиенко: от полученных нефтяными компаниями льгот нет отдачи

04.10.19 12:10

© РИА Новости. Алексей Никольский

4 октября. Interfax-Russia.ru - Льготы для нефтяных компаний за последние пять лет выросли вдвое, а реальной отдачи нет - ни сопоставимого прироста инвестиций, ни снижения зависимости отрасли от импортного оборудования, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается налоговых льгот, то они должны применяться только тогда, когда они дадут реальную отдачу. Льготы - это инвестиции со стороны государства, а не преференции для избранных, что часто происходит на практике. Однако мы видим, что за последние пять лет произошло почти двукратное увеличение льгот, предоставляемых нефтяным компаний. При этом нет ни сопоставимого прироста инвестиций, ни ощутимого снижения зависимости отрасли от поставок импортного оборудования", - сказала Матвиенко на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах бюджета на ближайшие три года.

В слушаниях принимает участие первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.

С другой стороны, сказала спикер верхней палаты, не всегда потенциальные налоговые стимулы используются на практике - например, инвестиционный налоговый вычет.

"Министерство финансов на практике блокирует эту возможность для небогатых регионов, и инвестиции перетекают к более успешным соседям. А что же делать дотационным регионам? Нужно подумать, как сделать этот полезный стимулирующий механизм более универсальным и доступным для всех субъектов Федерации", - заявила Матвиенко.