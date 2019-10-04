Песков: РФ и Украина продолжают определенную работу по подготовке обмена удерживаемыми лицами

04.10.19 12:34

© РИА Новости. Алексей Дружинин

4 октября. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен между удерживаемыми лицами с Украиной в формате "всех на всех" должен быть конечной целью.

"С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен "всех на всех". Это должно быть окончательной целью. Все это зависит от готовности двух сторон", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление МИД Украины о возможности проведения на следующей неделе масштабного обмена.

"Определенная работа в этом контексте продолжается", - отметил пресс-секретарь.

Песков не стал отвечать на вопрос, идет ли речь об обмене между Украиной и Россией или между Украиной и Донбассом.

"Больше я ничего не могу уточнить. Работа будет в этом направлении продолжаться", - сказал Песков.