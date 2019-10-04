ЦБ РФ не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки

04.10.19 12:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 октября. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

"В принципе мы, конечно, будем каждый раз рассматривать, смотреть различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения (ключевой ставки - прим. ИФ) мы видим", - сказала Юдаева.

Банк России 6 сентября 2019 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,0%, что стало ее третьим снижением аналогичным шагом за текущий год (после снижения в июне и июле). Сентябрьское решение привело ключевую ставку к верхней границе диапазона нейтральности, который оценивается в 6-7% в номинальном или в 2-3% в реальном выражении при ожидаемой инфляции в 4%.