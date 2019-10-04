В Кремле ждут подходящий момент для возобновления авиасообщения с Грузией

04.10.19 12:39

© РИА Новости. Максим Блинов

4 октября. Interfax-Russia.ru - В Кремле назвали позитивным фактом российско-грузинские контакты на уровне глав внешнеполитических ведомств и призвали набраться терпения и отфиксировать подходящий момент для возобновления авиасообщений между двумя странами.

"Можно констатировать какие-то первые примеры общения. Вы знаете о встрече министров иностранных дел, которая состоялась в Нью-Йорке недавно. Это позитивный факт. Вместе с тем он был в штыки встречен некоторыми политиками в Грузии. Сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщений", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о перспективах и сроках возобновления авиарейсов из Москвы в Грузию.

Касаясь проблемы компенсации авиакомпаниям за убытки в связи с запретом авиасообщений между двумя странами, Песков сказал: "Безусловно, есть тема для разговоров, общения с авиакомпаниями. Я уверен, что по линии наших соответствующих ведомств, по линии правительства с компаниями ведется соответствующий разговор".

На вопрос о примерных сроках возобновления авиарейсов между двумя странами, пресс-секретарь главы государства подтвердил ранее озвученную позицию Кремля, согласно которой Москва снимет запрет на полеты в Грузию только после того, как в этой стране откажутся от русофобской риторики.

"Когда будет ситуация очевидна с точки зрения невозвращения в это агрессивное русло", - сказал Песков, имея в виду инцидент, связанный с пребыванием в Тбилиси российской парламентской делегации.

Российско-грузинские отношения в очередной раз обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам было рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией прерывалось в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.