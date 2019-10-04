Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на выходные

04.10.19 12:57

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 октября. Interfax-Russia.ru - Штормовое предупреждение распространили в Крыму на конец текущей недели из-за прогнозируемого резкого ухудшения погоды: ливней и сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба МЧС республики (входит в состав правительства региона).

"В связи с прохождением холодного фронта днем 5 октября, ночью 6 октября в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, грозы. Днем 5 октября и сутки 6 октября усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", - говорится в информации ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.