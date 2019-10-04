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Взимать налог с самозанятых во всех регионах РФ могут начать с 2020 года

© РИА Новости. Михаил Мордасов
4 октября. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации предлагает распространить опыт по взиманию налога для самозанятых на всю страну уже с 2020 года, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Учитывая, что в качестве самозанятых сегодня зарегистрировалось уже более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы", - сказала Матвиенко в пятницу на парламентских слушаниях в Совете Федерации о параметрах бюджета на ближайшие три года с участием первого вице-премьера РФ - министра финансов Антона Силуанова.

По её мнению, эксперимент по взиманию налога с дохода самозанятых прошёл спокойно и есть хороший результат.

"Мне кажется, не стоит затягивать этот вопрос, который давно надо было решать", - отметила спикер.

Эксперимент по применению нового специального налогового режима - налога на профессиональный доход, или налога на самозанятых, проводится с 2019 года по 2028 год в четырех регионах РФ - Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

В июне Минфин предлагал правительству, ссылаясь на обращения граждан и властей субъектов РФ, не участвующих в эксперименте, расширить перечень субъектов РФ - участников эксперимента. В частности, такие обращения поступили от республики Коми, Кемеровской, Липецкой, Псковской областей. Также Минкавказа предложил включить в эксперимент один из регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Минэкономразвития предлагает в качестве критерия отбора субъектов РФ для их участия в эксперименте с 2020 года учитывать долю населения в возрасте 15-72 лет, занятого на основной работе в неформальном секторе экономики, и самостоятельно занятых в общей численности занятого населения по субъектам РФ.

По данным Росстата, высокий уровень этого показателя зафиксирован в Чеченской республике (63,9%), Дагестане (55,0%), Ингушетии (49,2%), Кабардино-Балкарской республике (41,3%), Северной Осетии - Алании (37,0%), Крыму (34,8%), Алтае (34,0%), Севастополе (32,5%), Калмыкии (29,8%), Ставропольском крае (29,1%).

Также, по мнению Минэкономразвития, целесообразно включение в эксперимент регионов, относящихся к территориям Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, например, таких как Забайкальский край (22,9%) и республика Тува (26,9%).

По сведениям ФНС, наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.

Этим режимом могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым доходам.

По экспертным оценкам, фактическое число самозанятых в стране превышает 20 млн человек.

Минфин РФ рассчитывает, что к 2024 году количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, увеличится до 2,4 млн по сравнению с 200 тыс. в 2019 году.

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