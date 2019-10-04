Четыре теракта предотвращено в 2019 году в ЦФО

04.10.19 14:20

© РИА Новости. Евгений Биятов

4 октября. Interfax-Russia.ru – Силовые ведомства в 2019 году предотвратили теракты в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"За восемь месяцев текущего года предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности", - сказал Патрушев на совещании в Туле.

В мае 2019 года Национальный антитеррористический комитет сообщил о предотвращении теракта во Владимирской области. Тогда в ходе контртеррористической области в Кольчугино были ликвидированы двое предполагаемых террористов, планировавших, по данным НАК, совершить теракты в регионе.