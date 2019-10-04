Порядка 4 тыс. человек бесплатно посетили музеи Подмосковья 3 октября

04.10.19 13:36

© РИА Новости. Сергей Пятаков

4 октября. Interfax-Russia.ru – Государственные музеи Подмосковья в "День открытых дверей" по случаю 90-летия Московской области посетили около 4 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства культуры региона.

"Количество посетителей акции "День открытых дверей" 3 октября в государственных музеях Московской области составило 3900 человек", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что, в том числе, более 1,3 тыс. человек посетили музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим", где 3 октября можно было бесплатно ознакомиться с постоянной экспозицией, посвященной культуре XVII-XX веков, а также с экспозициями церковного и светского искусства.

Акция "День открытых дверей" 3 октября проходила в 12 государственных музеях Подмосковья в честь 90-летия региона.

В ней приняли участие также государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, музей-заповедник "Зарайский Кремль", музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", Серпуховский историко-художественный музей, Военно-технический музей, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник "Мураново", Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.