Защита просит Мосгорсуд отпустить из СИЗО замглавы "Аэрофлота" Александрова

04.10.19 14:15

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 октября. Interfax-Russia.ru - Защита обжаловала арест заместителя генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей, сообщила в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Мария Корчагина.

"На решение об аресте Александрова подана апелляционная жалоба. Мы просим отменить постановление и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Корчагина.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде будет известна позднее.

Басманный суд Москвы 2 октября арестовал до 30 ноября Александрова, а также председателя адвокатской коллегии "Консорс" Александра Сливко, адвоката коллегии Дину Кибец и бывшего руководителя юридического департамента "Аэрофлота" Татьяну Давыдову по обвинению в многомиллионном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, в 2016-2017 годах Александров, будучи заместителем директора ПАО "Аэрофлот" по имущественным вопросам, заключил четыре договора на оказание юридических услуг авиакомпании, "после чего по данным договорам были необоснованно перечислены денежные средства в размере не менее 250 млн рублей, которые были похищены".

Следствие настаивает, что работы по контрактам фактически выполнялись юристами самого "Аэрофлота".

Обвиняемые настаивают на своей непричастности к вмененному преступлению и безосновательности претензий следствия.