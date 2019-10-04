Омская область намерена построить в порту Сабетта элеватор для экспортного зерна

04.10.19 14:16

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 октября. Interfax-Russia.ru - Омская область в рамках деятельности экспортно-логистического оператора "Зерно Сибири" планирует построить четыре элеватора для хранения зерна, предназначенного на экспорт, в том числе один - в порту Сабетта, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа журналистам в пятницу.

"В планах строительство четырех линейных элеваторов, которые будут аккумулировать основной объем продукции растениеводства, с них будет происходить отгрузка. Уже идет проектирование. В следующем году начнется выбор подрядчиков, которые осуществят строительство", - сообщил Дрофа.

"Один из элеваторов появится в Сабетте. Земля уже выделена. Сегодня ведутся работы по проектированию", - сказал министр.

Три других элеватора будут построены в регионе - на севере области, на юге и в самом Омске.

Ранее губернатор региона Александр Бурков заявлял, что рост экспорта омского зерна сдерживается удаленностью региона от ключевых портов. Это сказывается на цене продукта - она более низкая, чем потенциальная. Также он говорил о необходимости развивать Северный морской путь для переправки омского зерна в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его мнению, порт Сабетта можно использовать для создания зернового терминала. Отгрузку зерна планируется осуществлять речным транспортом по рекам Иртыш и Обь до порта Сабетта с кратковременным хранением и дальнейшей отгрузкой океанскими судами через Северный морской путь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как Япония, Филиппины, Южная Корея, Китай.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минсельхозе региона, строительство зерновой инфраструктуры предполагается за счет консолидированных средств бюджета Омской области и акционеров компании "Зерно Сибири", в которую вошли 112 сельхозпроизводителей Омской области. Объем инвестиций пока просчитывается. Однако, как сообщили в министерстве, уже в следующем году предполагается появление первых объектов.

Экспортно-логистическая компания "Зерно Сибири" создана для организации стабильного сбыта зерна. Учредителем является правительство региона, акционерами - омские сельхозпроизводители.

По итогам 2018 года в области произведено 3,2 млн тонн зерна, из них за пределы области поставлено 1,9 млн тонн.